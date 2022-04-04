Adana'da kayıp kişi sulama kanalında ölü bulundu - Son Dakika
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Adana'da kayıp kişi sulama kanalında ölü bulundu

04.04.2022 10:16
Adana'da kayıp kişi sulama kanalında ölü bulundu

Adana'da iki gün önce kaybolan kişi sulama kanalında ölü bulundu.

Adana'da iki gün önce kaybolan kişi sulama kanalında ölü bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesindeki evinden 2 Nisan'da bisikletiyle ayrılan Mehmet Yalman'ın (28) geri dönmemesi üzerine ailesi polise kayıp başvurusu yaptı.

Polisin ve ailesinin aradığı Yalman'ın bisikleti Ali Hocalı Mahallesi yakınındaki sulama kanalının kenarında bulundu.

Bisikletin bulunmasından sonra su akışı kesilen kanalda Yalman'ın cesedine ulaşıldı.

Yalman'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Nisan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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