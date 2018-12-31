Son Dakika Haberleri: Adana'da Kayıp Kişi Tarlada Ölü Bulundu

Adana'da Kayıp Kişi Tarlada Ölü Bulundu

27 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 haftadır kendisinden haber alınamayan kişi tarlada ölü bulundu.

Adana'da Kayıp Kişi Tarlada Ölü Bulundu, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 haftadır kendisinden haber alınamayan kişi tarlada ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Toktamış Mahallesi yakındaki tarla içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Yapılan incelemede öldüğü belirlenen kişinin kendisinden 2 haftadır haber alınamayan alzaymır hastası Celal Alagöz (69) olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alagöz'ün cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:42 Kaynak: AA

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