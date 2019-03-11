Son Dakika Haberleri: Adana'da Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu

Adana'da Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu

58 dakika önce

Adana'da 47 gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Adana'da Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu, System.String[]
Adana'da 47 gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Tuzla Mahallesi'ndeki bataklıkta çevredekiler tarafından bulunan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cesedin, inceleme sonucu 21 Ocak'tan beri haber alınamayan evli ve 3 çocuk babası Yunus Emre Kerse'ye (30) ait olduğu belirlendi.

Polisin haber vermesi üzerine Adli Tıp Kurumu önüne gelen Kerse'nin yakınları gözyaşı döktü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:21 Kaynak: AA

Tuzla, Adli Tıp, Adana, Güncel
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