Adana'da Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu
58 dakika önce
Adana'da 47 gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.
Adana
'da 47 gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu. Tuzla
Mahallesi'ndeki bataklıkta çevredekiler tarafından bulunan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Cesedin, inceleme sonucu 21 Ocak'tan beri haber alınamayan evli ve 3 çocuk babası Yunus Emre Kerse'ye (30) ait olduğu belirlendi.
Polisin haber vermesi üzerine Adli Tıp Kurumu önüne gelen Kerse'nin yakınları gözyaşı döktü.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:21 Kaynak: AA
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