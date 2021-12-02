Adana'da kayıp şahsın cesedi bulundu - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Özbek'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Günün erken saatlerinde balık tutmak için Güzpınarı Mahallesi'ndeki Göksu Irmağı'na giden Salim Özbek'ten (56) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

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