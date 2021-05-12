Adana'da kaynağı belli olmayan 2 ton et ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da kaynağı belli olmayan 2 ton et ele geçirildi

12.05.2021 14:52
Adana'da kaynağı belli olmayan 2 ton et ele geçirildi, System.String[]

ADANA'nın Kozan ilçesinde ihbar üzerine durdurulan bir araçta kaynağı belli olmayan 2 ton et ele geçirildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde ihbar üzerine durdurulan bir araçta kaynağı belli olmayan 2 ton et ele geçirildi.

Kozan'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarı değerlendiren Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı Kozan Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi üzerinde 80 FS 037 plakalı minibüsü durdurdu. Ekiplerin, söz konusu araçta yaptığı aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanan, nerede kesildiği ve kime ait olduğu belli olmayan 2 ton et ele geçirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan etlerin sağlıklı ve mühürlü olduğu bildirildi. Ekiplerce yediemin deposuna götürülen etlerin, sahiplerinin gelmemesi durumunda imha edileceği kaydedildi. Aracın sürücüsü hakkında ise adli işlem başlatıldı.


Adana'da kaynağı belli olmayan 2 ton et ele geçirildi
Adana'da kaynağı belli olmayan 2 ton et ele geçirildi
Adana'da kaynağı belli olmayan 2 ton et ele geçirildi
Adana'da kaynağı belli olmayan 2 ton et ele geçirildi
Adana'da kaynağı belli olmayan 2 ton et ele geçirildi

Zabıta Daire Başkanlığı, 112 Acil, Hisarcık, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da kaynağı belli olmayan 2 ton et ele geçirildi - Son Dakika


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