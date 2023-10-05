Adana'da Kaza: Motosiklet Sürücüsü ve Kuzeni Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Adana'da Kaza: Motosiklet Sürücüsü ve Kuzeni Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 05.10.2023 20:10

Adana'da bir öğrenci minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Metin Kılıç ve arkasında bulunan kuzeni Mehmet Yılmaz hayatını kaybetti. Kaza öncesinde sosyal medyada hız yapması konusunda uyarılan Kılıç, 'Abla insanı ölümden eceli korur bir şey olmaz Allah'ın izniyle' şeklinde cevap vermişti.

ADANA'da öğrenci minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Metin Kılıç (33) ve arkasında bulunan kuzeni Mehmet Yılmaz (23) hayatını kaybetti. Acil tıp teknisyeni olduğu öğrenilen Metin Kılıç'ın hız yapmaması konusunda kendisini sosyal medyadan uyaran mesai arkadaşına, Abla insanı ölümden eceli korur bir şey olmaz Allah'ın izniyle diye cevap gönderdiği ortaya çıktı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Modernevler Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. S.A. yönetimindeki 01 DFN 96 plakalı öğrenci servisi, okulun önünden dönüş yaptığı sırada aynı istikamette ilerleyen acil tıp teknisyeni Metin Kılıç'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Motosikletin üzerinden savrulan sürücü Metin Kılıç ve arkasındaki kuzeni Mehmet Yılmaz ağır yaralandı. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç ve Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gençlerin yakınları acil servis önünde sinir krizi geçirirken, Kılıç'ın mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Kılıç ve Yılmaz'ın cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Servis sürücüsü S.A. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SABAH SAATLERİNDE ARKADAŞI UYARMIŞ

Bugün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından motosiklet sürerken çekilmiş bir görüntüsünü paylaşan Kılıç'a bir mesai arkadaşı tarafından Metin merhaba kardeşim, çok hız yapıyorsun dikkat et. Allah'ım korusun diye uyarıda bulunulduğu ortaya çıktı. Kılıç'ın ise Merhaba abla, insanı ölümden eceli korur bir şey olmaz Allah'ın izniyle diye cevap verdiği görüldü. (DHA)

Kaynak: DHA

Mehmet Yılmaz, Metin Kılıç, Allah, Sosyal Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Kaza: Motosiklet Sürücüsü ve Kuzeni Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
21:04 TFF Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş Maçında Küfürlü Tezahüratlar Sonrası Stadyumu Terk Etti
20:48 Son Dakika: İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler! Spartak Trnava-Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu
20:34 Takımı sırtlamaya devam ediyor! Aboubakar'dan olağanüstü bir gol daha
20:26 MİT'in Suriye operasyonundan ilk görüntü! Teröristlere ait mühimmat depoları ve binaları böyle vuruldu
20:10 Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nun Azerbaycan kararına sert tepki: Bir sorumsuzluk ve yanlılık timsali
20:10 Böylesi görülmedi! Beşiktaş taraftarının tezahüratı Ahmet Nur Çebi'yi küplere bindirecek
19:21 MİT'ten Suriye'ye operasyon! Terör örgütü PKK/YPG'ye ait tesis ve binalar vuruldu
19:16 İstanbul Nişantaşı'nda bir AVM'nin balkonundan düşen tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
19:11 Avrupa Parlamentosu'ndan Azerbaycan'a yaptırım kararı
18:33 Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2023 21:33:30. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Kaza: Motosiklet Sürücüsü ve Kuzeni Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement