Adana'da kaza yapan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 KS 485 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Ege Batur Bulvarı'nda önce kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarptı.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok