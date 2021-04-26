Son dakika haberleri! Kaza yapan otomobilde sıkışan yaşlı çift kurtarılarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilde sıkışan yaşlı çift kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, kız kardeşinin cenazesine katılmak için yola çıkan Abdullah Dalkır'ın (73) kullandığı 01 CAV 40 plakalı otomobil Mahyalar yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sonucu yol kenarında ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Abdullah Dalkır ve yanında bulunan eşi Meryem Dalkır (72) araçta sıkıştı.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine CANKUR ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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