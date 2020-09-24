Son Dakika | Kaza yapan otomobildeki damat adayı yaralıya yardım etti - Son Dakika

Son Dakika | Kaza yapan otomobildeki damat adayı yaralıya yardım etti

Son dakika gündem haberi... Adana'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında araçlardan birini kullanan damat adayı, sağlık ekipleri gelene kadar yaralıya yardım etti.

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında araçlardan birini kullanan damat adayı, sağlık ekipleri gelene kadar yaralıya yardım etti.

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda, düğün konvoyunda damat adayı Bekir Nadir'in kullandığı 34 JN 3220 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Nejati Canımanam idaresindeki 06 SEU 27 plakalı otomobil çarpıştı.

Nadir, kazada yaralanan Canımanam'a 112 Acil Servis ekipleri gelene kadar yardım etti.

Yaralının boynunu sabit tutmaya çalışan Nadir, konuştuğu Canımanam'ın bilincini de açık tutmaya çalıştı.

Yaralı, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son Dakika | Kaza yapan otomobildeki damat adayı yaralıya yardım etti

Çukurova, Otomobil, Düğün, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kaza yapan otomobildeki damat adayı yaralıya yardım etti - Son Dakika

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