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Son Dakika Güncel Adana'da kaza yapan vinçte sıkışan baba oğul kurtarıldı - Son Dakika

Adana'da kaza yapan vinçte sıkışan baba oğul kurtarıldı

6 saat önce

Adana'da yaya üst geçidinin ayağına çarpan vinçte sıkışan baba oğul itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'da kaza yapan vinçte sıkışan baba oğul kurtarıldı, System.String[]

Adana'da yaya üst geçidinin ayağına çarpan vinçte sıkışan baba oğul itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı İstiklal Mahallesi yakınında Hasan Eroğlu yönetimindeki 35 AN 641 plakalı vinç kontrolden çıkarak yaya üst geçidinin ayağına çarptı.

Kazada sürücü ve yanındaki oğlu Hüseyin Eroğlu aracın kabininde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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