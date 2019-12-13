Adana'da "Kebap ve Şalgam Festivali" iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 'Kebap ve Şalgam Festivali' iptal edildi - Son Dakika

Adana'da "Kebap ve Şalgam Festivali" iptal edildi

6 saat önce

Adana Valiliği, hafta sonu düzenlenmesi planlanan "Kebap ve Şalgam Festivali"ni iptal etti.

Adana'da

Adana Valiliği, hafta sonu düzenlenmesi planlanan "Kebap ve Şalgam Festivali"ni iptal etti.


Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında kentte 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanan "Kebap ve Şalgam Festivali" ile ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.


Vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde yaşamaları, genel sağlığın, kamu düzeni ve güvenliği ile vatandaşların can ve mal güvenliklerinin korunmasının devletin asli görev ve sorumlulukları arasında bulunduğu hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:


"Bu çerçevede, bazı terör örgütleri ile art niyetli kişi ve gruplarca festivale katılan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin tehlikeye sokulabileceği ve bu yolla kamu düzeni ve güvenliğini bozmaya yönelik eylemlerde bulunabilecekleri değerlendirildiğinden söz konusu etkinlik valilik makamı tarafından iptal edilmiştir. Bu kapsamda, iş yerlerimizin ruhsatlarına ve ilgili yasal düzenlemelere uygun faaliyette bulunması, ayrıca vatandaşlarımızın ve iş yeri sahiplerinin kamuya açık alanlarda kamu düzeni ve güvenliği ile trafik düzenini tehlikeye sokabilecek faaliyetlerden kaçınmaları ve bu konuda belediyelerimiz ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan uyarılara uyulması büyük önem arz etmektedir." - ADANA

Adana Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:01 Kaynak: İHA
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