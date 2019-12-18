Adana'da kebapçılara gıda denetimi sürüyor - Son Dakika

ADANA Valiliği, kebapçılara sağlık, hijyen, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Adana Valiliği'nin koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kebapçılara yönelik sağlık, hijyen, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler denetlendi. İşyerlerini tek tek gezen ekipler, kebap yapımında kullanılan et ile etlerin saklama koşullarını, baharatların içeriklerini ile diğer tüm gıda kalmezemelerini tek tek inceledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 2019 yılı içerisinde kent genelinde toplam 32 bin 512 denetim gerçekleştirildiği ve denetimlerin aralıksız olarak sürdürüldüğü ve mevzuata aykırı davranan işletmeler hakkında gerekli cezai yaptırımların uygulandığı bildirildi.

İNSAN SAĞLIĞI ÖN PLANDA

Denetlenen restoranın işletme müdürü İbrahim Bağış, gıda denetimlerinin sürdüğünü ve bu denetimleri desteklediklerini belirterek, "Bizim için insan sağlığı ön plandadır. Ürünlerimiz barkodu ve faturalıdır. Ne kullanırsak kullanalım, temiz ve hijyenik olması gerekiyor. Etlerimizin hepsi mühürlüdür" diye konuştu.