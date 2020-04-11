Adana'da kebapçıların kapanması hal esnafını olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Adana'da kebapçıların kapanması hal esnafını olumsuz etkiledi

6 saat önce

Adana'da kebapçıların kapanması hal esnafını olumsuz etkilediKEBABIN başkenti Adana'da, müşterilerine lezzetli yemeklerin yanı sıra, bol çeşitli salata ve mezeleri ücretsiz sunan restoranların kapalı olması, Vedat Dalokay Sebze ve Meyve Hali'nde satışların yarı yarıya düşmesine neden oldu.

Adana'da kebapçıların kapanması hal esnafını olumsuz etkiledi

KEBABIN başkenti Adana'da, müşterilerine lezzetli yemeklerin yanı sıra, bol çeşitli salata ve mezeleri ücretsiz sunan restoranların kapalı olması, Vedat Dalokay Sebze ve Meyve Hali'nde satışların yarı yarıya düşmesine neden oldu. İhracattaki problemler nedeniyle ürünlerin fiyatlarının azalmasının üzerine bir de lokantaların talebi durma noktasına gelince, geçen hafta yüksek fiyatıyla dikkat çeken limonun kilo fiyatı 2,5 TL'ye düştü.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gümrük kapılarından TIR'larla yapılan ihracatın durma noktasına gelmesi üzerine iç piyasada kalan sebze ve meyvelerin fiyatı büyük oranda düştü. Kebabın başkenti olan Adana'da müşterilerine lezzetli yemeklerin yanı sıra bol çeşitli salata ve mezeleri ücretsiz sunan restoranların salgın nedeniyle kapanması, üretici ve tüccarların zararını daha da artırdı. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, pek çok ürün kaleminde fiyatların düşmesine rağmen, restoranların hizmet vermemesi nedeniyle haldeki satışların yüzde 50 oranında azaldığını söyledi. Kilolarca, hatta tonlarca ürünün zararına satıldığına dikkat çeken Batman, hükümetin ekonomik destek vermesini istedi.

ÜRÜNLER ELDE KALDI

Maliyetinin altında satılan ürünlerin, işçi parasını bile çıkartmadığını kaydeden Batman, şunları söyledi:

"Lokantaların en çok talep ettiği yeşil soğan, nane, kuru soğan, domates, sarımsak, biber, havuç, kara lahana, turp, marul, limon, salatalık, tere fiyatları darbe yedi. Bunlar olmazsa lokanta da olmaz, kebapçı da olmaz. Tüccar da, üretici de perişan durumda. Maliyeti 7-8 TL olan salkım domates şu an 2.5-3 TL'ye satılıyor. Marulun tanesi 30 kuruş, kuru soğan 1.5-2 TL, taze soğan 1 TL, salatalık 1 TL, 10 destelik maydonuz 2 TL'ye kadar düştü. Halde yüklü miktarda ürün bolluğu var. Ürünler elde kaldı."

'LİMON ADANA'DA UCUZ İSTANBUL'DA PAHALI'

Fiyatlarda en büyük düşüşün limonda yaşandığını vurgulayan Ali Batman, şöyle devam etti:

"Depoda limonu olanların Allah yardımcısı olsun. 'Çaya, çorbaya, ekşi limon' diye bir laf var. Limonsuz ev de lokanta da olmaz. Bu limonun bahçeden kesilip depoya gidene kadar işçiliği, gübresi, nakliyesi, 6.75 TL maliyeti var ama satışı 2.5 TL'ye kadar düştü. Bırakın ana parayı çıkarmayı, üstüne cebinden para gidiyor. Mutlaka kapıların açılması, çiftçiye de destek verilmesi lazım. Yoksa bu koronavirüs bittikten sonra esnafın da çiftçinin de durumu çok kötü. Geçen hafta 4.5 TL'ye satılan limon bugün 2.5 TL'ye düştü. Daha da geriye düşecek diye korkuyoruz ve düşecek. İstanbul'da 18-20 TL. Biz de buna anlam veremiyoruz. Bizde fiyat bu, İstanbul'da Ankara'da fahiş fiyat. Bunun bir anlamı olması lazım."

C vitamini barındıran limonun bağışıklık sistemini de güçlendirdiğini dile getiren Batman, " Türkiye'de veba olan koronavirüse karşı bir numaralı ilaç. Kimse antibiyotik veya farklı bir şey aramasın. Her gün bir limonu sıcak suyla karıştırıp, bir bardak için, en büyük ilaç budur" diye konuştu.

Adana'da kebapçıların kapanması hal esnafını olumsuz etkiledi

Vedat Dalokay, Batman, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:35 Kaynak: DHA

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