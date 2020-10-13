Adana'da, kedilere işkence görüntülerine tepki (2) - Son Dakika

Adana'da, kedilere işkence görüntülerine tepki (2)
13.10.2020 16:52
947 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDIAdana'da, metruk binada yakaladığı kedileri işkence yaparak öldürdüğü öne sürülen Halil Ç. (37), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı C¸evre, Dogˆa ve Hayvanları Koruma Bu¨ro Amirligˆi ekiplerince yakalandı.
947 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI
Adana'da, metruk binada yakaladığı kedileri işkence yaparak öldürdüğü öne sürülen Halil Ç. (37), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı C¸evre, Dogˆa ve Hayvanları Koruma Bu¨ro Amirligˆi ekiplerince yakalandı. Sorgusunda, kedilere iple işkence yaptığını kabul ettiği öğrenilen Halil Ç.'ye 'hayvana işkence' suçundan 947 TL idari para cezası uygulandı.
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