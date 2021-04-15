Adana'da kedinin, yavrusunu sokak köpeklerinin saldırısından kurtarması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi 'ndeki Kuyumcular Çarşısı'nda, gece saatlerinde üç sokak köpeği bir kedi yavrusunun peşine düştü.

Adana 'da kedinin, üç sokak köpeğinin saldırısından yavrusunu kurtarması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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