Adana'da kedinin, yavrusunu sokak köpeklerinin saldırısından kurtarması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Adana'da kedinin, üç sokak köpeğinin saldırısından yavrusunu kurtarması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Kuyumcular Çarşısı'nda, gece saatlerinde üç sokak köpeği bir kedi yavrusunun peşine düştü.
Köpeklerin yavrusunu sıkıştırdığını fark eden anne kedi, hızla çarşıya gelip köpekleri engellemeye çalıştı.
Anne kedinin müdahalesinin ardından 3 köpek bölgeden uzaklaştı.
Bu anlar, Kuyumcular Çarşısı'ndaki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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