Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü Dilman, cadde üzerinde babasına ait tütün satışı yapılan kapalı durumdaki iş yerine girerek durabildi.

Mücahitler Caddesi'nde Hasan Yılmaz Dilman yönetimindeki 01 ANJ 86 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı.

Adana 'nın Seyhan ilçesinde önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, babasına ait iş yerine girerek durabildi.

Son Dakika › Güncel › Adana'da kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika

Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum

AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu?