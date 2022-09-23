Adana'da kek paketlerinde 2 kilo 130 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da kek paketlerinde 2 kilo 130 gram esrar ele geçirildi

23.09.2022 09:52

Adana'da kek paketlerinde 2 kilo 130 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana'da kek paketlerinde 2 kilo 130 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen K.U. (23) ile S.A'yı (24) teknik ve fiziki takibe aldı.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda ellerindeki poşetlerle yürüyen şüphelileri durdurup üst araması yaptı.

Zanlıların taşıdığı poşetleri inceleyen ekipler, 8 paket kekle karşılaştı. Paketleri kontrol eden ekipler, rulo haline getirilmiş ve üzeri kekle kaplanmış 2 kilo 130 gram esrar buldu.

Bunun üzerine 2 zanlı gözaltına alındı. Emniyette susma haklarını kullanan 2 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan K.U. tutuklandı, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kek paketlerinde 2 kilo 130 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da kek paketlerinde 2 kilo 130 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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