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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen K.U. (23) ile S.A'yı (24) teknik ve fiziki takibe aldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da kek paketlerinde 2 kilo 130 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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