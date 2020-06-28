Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan iki dolandırıcılık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan iki dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Adana'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak 75 yaşındaki kadının 156 bin 890 lirasını ve 9 bin 217 dolarını dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak 75 yaşındaki kadının 156 bin 890 lirasını ve 9 bin 217 dolarını dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Son Dakika: YKS maratonu bitti! Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu

Alınan bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada isminin geçtiğini belirttiği Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan İffet Zeynep G'den tutuklanmaması için talimatlarını yerine getirmesini istedi.

Hesabındaki 100 bin lirayı telefon telefondaki kişinin verdiği hesaba yatıran İffet Zeynep G, 56 bin 890 lira ve 9 bin 217 doları da bir akaryakıt istasyonunda buluştuğu şüpheliye verdi.

Yaşlı kadın, bir süre sonra dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Belediyevleri Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçtaki H.Y. (25) ve Ö.D'nin (39) hareketlerinden şüphelendi.

Zanlılar, araçlarındaki parayı fark eden ekiplere, otomobil satın almak için kente geldiklerini, anlaşamadıkları için vazgeçtiklerini ve Şanlıurfa'ya döneceklerini söyledi.

Polis, yaptığı çalışmayla zanlıların İffet Zeynep G'yi dolandıran kişiler olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan iki dolandırıcılık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika

18:02 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:57 Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 15:58 Gençlik ve Spor Bakanlığı Amasya, Sinop ve Çankırı'ya 105 milyon TL'lik yatırım yapacak 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert eleştiri: Trabzonspor ve Alanyaspor'a ceza veremiyorlar, yemiyor
18:29
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
18:28
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
18:27
Eşi ve çocuğunun terk ettiği koca, yol tabelasında intihara kalkıştı
18:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
18:02
Son Dakika: YKS maratonu bitti! Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
17:42
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
17:38
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
17:20
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
17:12
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
17:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 19:01:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan iki dolandırıcılık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]