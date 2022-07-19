Adana'da kene can aldı! Isırılan polis memuru öldü - Son Dakika
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Adana'da kene can aldı! Isırılan polis memuru öldü

19.07.2022 08:23
Adana'da kene can aldı! Isırılan polis memuru öldü

Adana'da kene ısırması nedeniyle hastanede tedavi gören polis memuru hayatını kaybetti. Polisin cansız bedeni ise yakınlarına teslim edilmek üzere morga götürüldü.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Sayar'ı, aile ziyareti için gittiği Tufanbeyli ilçesinde kene ısırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Yakınları tarafından ilk müdahalesi yapılan Sayar, Adana'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sayar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sayar'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çocuk, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kene can aldı! Isırılan polis memuru öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da kene can aldı! Isırılan polis memuru öldü - Son Dakika
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