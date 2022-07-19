Yakınları tarafından ilk müdahalesi yapılan Sayar, Adana'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sayar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sayar'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çocuk, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da kene can aldı! Isırılan polis memuru öldü - Son Dakika

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