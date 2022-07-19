Kene ısırması sonucu yaşamını yitiren polisin cenazesi defnedildi (2) - Son Dakika
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Kene ısırması sonucu yaşamını yitiren polisin cenazesi defnedildi (2)

19.07.2022 14:15

Adana'da kene ısırması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren istirahatli polis memuru Mesut Sayar'ın cenazesi toprağa verildi.

Adana'da kene ısırması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren istirahatli polis memuru Mesut Sayar'ın cenazesi toprağa verildi.

Kene ısırması sonucu kaldırıldığı özel hastanede dün hayatını kaybeden Mesut Sayar'ın (40) cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı morguna götürüldü.

Sayar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Buruk Mezarlığı morgundan polis tören mangası eşliğinde cenaze aracına taşındı.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, burada, vefat eden polis memuru Sayar'ın ailesine başsağlığı diledi.

Daha sonra Sayar'ın cenazesi, götürüldüğü Tufanbeyli ilçesinde kılınan namazın ardından Doğanbeyli Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Sayar'ın ailesi ve yakınlarıyla Tufanbeyli Kaymakamı Abdulhamit Bayram, Belediye Başkanı Remzi Ergü ve İlçe Emniyet Amiri Devlet Aslan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görev yapan istirahatli polis memuru Mesut Sayar'ı, ailesini ziyaret için gittiği Tufanbeyli'de kene ısırmıştı. Adana'da özel bir hastaneye kaldırılan Sayar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Sayar'ın bekar ve 18 yıllık polis memuru olduğu öğrenilmişti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kene ısırması sonucu yaşamını yitiren polisin cenazesi defnedildi (2) - Son Dakika
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