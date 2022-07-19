Adana'da kenenin ısırdığı polis hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da kenenin ısırdığı polis hastanede hayatını kaybetti

19.07.2022 01:37
Adana'da kenenin ısırdığı polis hastanede hayatını kaybetti

Adana'da kene ısırması nedeniyle hastanede tedavi gören polis memuru yaşamını yitirdi.

Adana'da kene ısırması nedeniyle hastanede tedavi gören polis memuru yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Sayar'ı, aile ziyareti için gittiği Tufanbeyli ilçesinde kene ısırdı. Yakınları tarafından ilk müdahalesi yapılan Sayar, Adana'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sayar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sayar'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çocuk, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kenenin ısırdığı polis hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da kenenin ısırdığı polis hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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