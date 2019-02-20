Son Dakika Haberleri: Adana'da Ki Üniversitenin Adı Alparslan Türkeş Olarak Değişecek

Adana'da Ki Üniversitenin Adı Alparslan Türkeş Olarak Değişecek

1 saat önce

ADANA Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.

Adana'da Ki Üniversitenin Adı Alparslan Türkeş Olarak Değişecek, System.String[]
ADANA Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Emrullah İşler Başkanlığı'nda, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının 'Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.

Komisyonda, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın imzasını taşıyan 'Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülerek kabul edildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:47 Kaynak: DHA

Teknoloji Üniversitesi, Adana, Alparslan Türkeş, Güncel
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