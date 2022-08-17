Çocuk parkı önünde silahlı saldırı: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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Çocuk parkı önünde silahlı saldırı: 2 ağır yaralı

17.08.2022 00:10
Çocuk parkı önünde silahlı saldırı: 2 ağır yaralı

ADANA'da kimliği belirsiz bir kişi, çocuk parkı önündeki kaldırımda oturan Yusuf Gül (26) ve arkadaşı Ramazan Sarıyıldız'a tabancayla ateş açtı.

ADANA'da kimliği belirsiz bir kişi, çocuk parkı önündeki kaldırımda oturan Yusuf Gül (26) ve arkadaşı Ramazan Sarıyıldız'a tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda Gül, başından; Sarıyıldız ise sırtından yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki çocuk parkının önünde meydana geldi. Park önündeki kaldırımda oturan Yusuf Gül ve Ramazan Sarıyıldız'ın yanına gelen kimliği belirsiz kişi, belinden çıkarttığı tabancayla ateş açtı. İlk önce Gül'ü başından vuran şüpheli, daha sonra olay yerinden koşarak kaçmaya çalışan Sarıyıldız'ı sırtından yaraladı. Şüpheli, saldırının ardından gecenin karanlığında gözden kaybolurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Gül ve Sarıyıldız, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gül'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.Bölgede delil toplama çalışması yapan polis ekibi, şüphelinin tabancasından çıkan iki adet boş kovana rastladı. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Yusuf Gül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk parkı önünde silahlı saldırı: 2 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuk parkı önünde silahlı saldırı: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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