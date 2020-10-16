Adana'da kimyager tarafından üretilen 20 ton sahte akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

ADANA'da içerisine çeşitli maddeler karıştırıp '10 numara yağı' incelterek akaryakıta dönüştüren kimyager İbrahim Ö., gözaltına alındı. İbrahim Ö.'ye ait depoda yapılan aramada bu yöntemle üretilen 20 ton sahte akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir depoda yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, kimyager İbrahim Ö.'nün '10 numara yağı' içerisine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip akaryakıta çevirerek satmaya çalıştığını belirledi. İbrahim Ö.'ye ait depoya baskın düzenleyen ekipler, su tankları içerisine doldurulmuş 20 ton sahte akaryakıt ele geçirdi.Gözaltına alınıp, emniyete götürülen İbrahim Ö.'nün sorgusunun sürdüğü bildirildi.