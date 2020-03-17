Adana'da kıraathaneci ve vatandaşlar yasağa uymadı - Son Dakika
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Adana'da kıraathaneci ve vatandaşlar yasağa uymadı

6 saat önce

Korona virüsü nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni tedbirlere Adana'da bir kıraathaneci ve vatandaşlar uymadı.

Adana'da kıraathaneci ve vatandaşlar yasağa uymadı, System.String[]

Korona virüsü nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni tedbirlere Adana'da bir kıraathaneci ve vatandaşlar uymadı. Kıraathane sahibi dükkanını açıp işlerini sürdürürken vatandaşlar da yasağa aldırmadan kıraathaneye geldi.

81 il valiliğine "Korona Virüs (Kovid-19) Tedbirleri" konulu ek bir genelge gönderen İçişleri Bakanlığı, AVM ve lokantalar hariç tüm mekanların kapatılmasına yönelik yeni tedbirleri dün gece 00.00 itibarıyla uygulamaya başladı. Bu tedbirler kapsamında tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

Bu yasaklar kapsamında Seyhan ilçesinde bulunan Ulu Camii'nin yanındaki bir kıraathane yasağa uymadı. Kıraathane sahibi dükkanını açıp işlerine devam ederken, yoldan geçen vatandaşlar da yine aynı şekilde gelip kıraathanede oturup çay içip sohbet etmeyi sürdürdü.

"ÇOK KUVVETLİ DENİZ VAR BURADA"

Müslüm Balıkçı isimli bir vatandaş Adana'ya virüsün ulaşmayacağını iddia ederek, "Virüs olmaz burada. Yağmurdan dolayı insanlar sadece sokağa çıkmıyor. Yağmur olduğu yerde bir şey olmaz. Virüs buraya uğramaz. Çok kuvvetli deniz var burada. Bu bölgede bilinmeyen ırmaklar var virüs buraya uğramaz" diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise virüsten korkmadığını söyleyerek, "Adana'ya gelmez. Korkmuyorum. Ben diyorum sokağa çıkmasınlar ama Adana'ya gelmez. Türkiye'ye de fazla bulaşmaz" ifadelerini kullandı.

Atık toplayıcısı Ayşegül Işık da, insanın kendisine baktıktan sonra virüsün bulaşmayacağını belirterek, "Ben akşama kadar pet şişe, karton topluyorum. İnsan elini yıkayıp temizliğine dikkat ettikten sonra hastalık gelmez. Sokaklarda bir azalma var. Virüs var ama bütçe de ölüyor. Akşam dışarıdaydım bütün iş yerleri kapalıydı. Esnaf hep kapalı. Ben korkmuyorum. Niye korkayım" dedi.

Kentteki yağışlı hava nedeniyle de bazı vatandaşların dışarı çıkmadığı ve caddelerin boş kaldığı görüldü.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:25 Kaynak: İHA
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