Üye Girişi
Adana'da kiracı ve iş yeri sahiplerinin kavgasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da kiracı ve iş yeri sahiplerinin kavgasında 4 kişi yaralandı

01.02.2022 23:10
Adana'da kiracı ve iş yeri sahiplerinin kavgasında 4 kişi yaralandı

Adana'da kiracı ve iş yeri sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi tabancayla, bir kişi darp sonucu yaralandı.

Adana'da kiracı ve iş yeri sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi tabancayla, bir kişi darp sonucu yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde telekomünikasyon bayisi işleten U.K. ve kardeşi Y.K. sohbet ettiği sırada dükkan sahipleri A.S.A ve A.A.A ile arkadaşları O.A. iş yerine geldi.

Kira yüzünden çıkan silahlı kavgada U.K, tabancayla ateş etti. A.S.A, A.A.A. ve O.A. silahla, Y.K. ise darp sonucu yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, U.K'yı gözaltına aldı.

YORUMLAR
500

Telekomünikasyon, Adana Yüregir, kiracı, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kiracı ve iş yeri sahiplerinin kavgasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:22 Arkadaşını evine çağırıp av tüfeğiyle öldürdü!
23:20 Kılıçdaroğlu ve Akşener'le bir araya gelen Davutoğlu'ndan ittifak yorumu: Oyun kurulacaksa birlikte kuracağız
23:14 Son zamanların en büyük transfer çalımı! Galatasaray, Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptırdı
23:11 Çıldır Gölünde şaşırtan hareketlilik! Buzun üstünde avlanan aç kurt vatandaşı heyecanlandırdı
23:08 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayına mesaj gönderdi, Davutoğlu'nun şaşkınlığı kameralara yansıdı
22:46 Emre Belözoğlu takımın dumanını çıkardı! İşte beğeni yağmuruna tutulan o fotoğraf
22:32 İki parti arasındaki gerginlik yükseldi! HDP'li Sancar'dan İYİ Parti'ye ağır sözler: Kendini muhalefet sayan bir parti
22:27 Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı Antero Henrique! Dikkatlerden kaçmayan Löw ve Vitor Pereira detayı
22:17 Herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? İşte ilk 10
22:10 Trabzon'daki açılış töreninde "Hain" sözleriyle gündem olan çocuk Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 23:32:37. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da kiracı ve iş yeri sahiplerinin kavgasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement