Kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi: Evi fuhuş için başkalarına kiralıyor - Son Dakika
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Kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi: Evi fuhuş için başkalarına kiralıyor

09.08.2022 10:04

Adana'da kiracısının çelik kapısını sökmesiyle gündem olan ev sahibi, 5 aydır kirasını alamadığını belirtti. Hacer Kondu isimli kiracısının evini fuhuş için başkalarına kiraladığını iddia eden ev sahibi, eve gelenlerin küfürlü konuştuklarını ve apartmandakileri rahatsız ettiğini belirtti. Kapıyı sökme gerekçesini de açıklayan ev sahibi, "Ben bu kadının geçmişte taşındığı evleri yaktığını duydum. Bu sebeple korkudan kapıyı söktüm." ifadelerini kullandı.

Eşinden yıllar önce boşanan Hacer Kondu (31), yaklaşık 8 ay önce 2 çocuğuyla birlikte merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde Mikail Dede (46) isimli şahsın evini aylık 1200 liraya kiraladı. Ancak Dede, iddiaya göre 5 aydır kirasını ödemeyen Hacer Kondu'nun evden çıkmasını istedi. Kondu ise evden çıkmadı.

ÇELİK KAPIYI SÖKTÜ

Hacer Kondu'nun yanına gelen kişilerin apartmanda hırsızlık yaptığının tespit edilmesi, Kondu'nun uyuşturucu madde kullanıp ve satması üzerine apartman sakinleri sürekli Mikail Dede'yi arayıp kiracısını çıkartmasını istedi. Mikail Dede,5 aydır kira alamayan, 4 aydır da elektrik faturasını ödemeyen kiracısını aradı ve yine evden çıkmasını söyledi. Genç kadın bu talebi yine dikkate almayınca geçen Perşembe günü öğle saatlerinde eve gelen Dede, evin çelik kapısını söktürdü.

Kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi konuştu

KAPI YENİDEN TAKILDI

Cumartesi günü ise apartman sakinleri genç kadından rahatsız oldukları gerekçesiyle evine girip birçok eşyayı sokağa attı. Bu sırada apartman sakinleri kendilerine ait birçok eşyayı da evde bulduklarını öne sürdü. Çelik kapının sökülmesinin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, çelik kapının kilitlerinin sökülerek geri takılmasına karar verdi ve çelik kapı geri eve takıldı.

Kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi konuştu

"EVİMİ FUHUŞ İÇİN KİRALIYORMUŞ"

Apartman sakinleri ve ev sahibi Mikail Dede, apartmanın önünde toplanın açıklama yaptı. Kendisinin mağdur olduğunu öne süren Mikail Dede, "8 ay önce bu kiracı benim evime taşındı. Taşınırken de maddi durumunun yerinde olmadığını söyleyip elektrik aboneliğini de üzerine almadı. 2-3 ay faturayı ödedi ancak 4 aydır elektrik faturasını da ödemedi. Şuanda ben bu kadın nedeniyle icralık oldum. 5 aydır da benim kiramı da ödemiyor. Burada da hep komşuları rahatsız ediyormuş. Evi saatlik, gündelik fuhşa kiralıyormuş. Beni hep apartman sakinleri rahatsız ediyordu" diye konuştu.

Kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi konuştu

"EVİMİ YAKAR DİYE KAPIYI SÖKTÜM"

Hacer Kondu'nun geçmişte ayrıldığı evleri yaktığını, çelik kapıyı da bu sebeple söktürdüğünü söyleyen Mikail Dede, "Ben bu kadının geçmişte taşındığı evleri yaktığını duydum. Bu sebeple korkudan, evimi yakarsa hemen müdahale edilsin diye kapıyı söktüm. Tüm buradaki insanlar ondan şikayetçi. Ben de bu evimi kiraya verip başka yerde kirada oturuyorum. Oradaki ev sahibimi mağdur etmeyim diye kızımın dershane parasını yatıramadım. Ben mağdur oldum" dedi.

"HER GÜN BİRİLERİ GELİYOR, İÇİP KÜFÜR EDİYORLAR"

Apartman sakinlerinden Elif Avuçcu ise Kondu'nun üst katında oturan kızı Özgenur Özdemir'in yeni doğum yaptığını ve korkudan sütünün kesildiğini söyledi. Avuçcu, "Her gün bu kiracıya birileri geliyor. İçiyorlar ve küfür edip bizim evlerimize tırmanıyorlar. Benim kızımın sütü kesildi. Bizim evimizin elektriğini kaçak kullanıyor. Biz şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan apartman yönetim kurulu da karar alarak Hacer Kondu'yu evden çıkartmak için girişimlere başladıklarını söyledi.

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Kaynak: İHA

Sarıçam, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi: Evi fuhuş için başkalarına kiralıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi: Evi fuhuş için başkalarına kiralıyor - Son Dakika
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