Kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi konuştu

09.08.2022 10:18

Adana'da kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi, 5 aydır kirasını alamadığını, kiracısının apartmanda hırsızlık yaptığını ve kiracısının evden çıkarken evi yakması ihtimaline karşı çelik kapıyı söktüğünü söyledi.

Adana'da kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi, 5 aydır kirasını alamadığını, kiracısının apartmanda hırsızlık yaptığını ve kiracısının evden çıkarken evi yakması ihtimaline karşı çelik kapıyı söktüğünü söyledi.

Eşinden yıllar önce boşanan Hacer Kondu (31), yaklaşık 8 ay önce 2 çocuğuyla birlikte merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde Mikail Dede (46) isimli şahsın evini aylık 1200 liraya kiraladı. Ancak Dede, iddiaya göre 5 aydır kirasını ödemeyen Hacer Kondu'nun evden çıkmasını istedi. Kondu ise evden çıkmadı.

Hacer Kondu'nun yanına gelen kişilerin apartmanda hırsızlık yaptığının tespit edilmesi, Kondu'nun uyuşturucu madde kullanıp ve satması üzerine apartman sakinleri sürekli Mikail Dede'yi arayıp kiracısını çıkartmasını istedi.

Mikail Dede,5 aydır kira alamayan, 4 aydır da elektrik faturasını ödemeyen kiracısını aradı ve yine evden çıkmasını söyledi. Genç kadın bu talebi yine dikkate almayınca geçen Perşembe günü öğle saatlerinde eve gelen Dede, evin çelik kapısını söktürdü.

APARTMANDAKİLERDE EŞYALARI SOKAĞA ATTI

Cumartesi günü ise apartman sakinleri genç kadından rahatsız oldukları gerekçesiyle evine girip birçok eşyayı sokağa attı. Bu sırada apartman sakinleri kendilerine ait birçok eşyayı da evde bulduklarını öne sürdü.

Çelik kapının sökülmesinin İhlas Haber Ajansı'nda haber olmasının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, çelik kapının kilitlerinin sökülerek geri takılmasına karar verdi ve çelik kapı geri eve takıldı.

Apartman sakinleri ve ev sahibi Mikail Dede, apartmanın önünde toplanın açıklama yaptı.

Kendisinin mağdur olduğunu öne süren Mikail Dede, "8 ay önce bu kiracı benim evime taşındı. Taşınırken de maddi durumunun yerinde olmadığını söyleyip elektrik aboneliğini de üzerine almadı. 2-3 ay faturayı ödedi ancak 4 aydır elektrik faturasını da ödemedi. Şuanda ben bu kadın nedeniyle icralık oldum. 5 aydır da benim kiramı da ödemiyor. Burada da hep komşuları rahatsız ediyormuş. Evi saatlik, gündelik fuhşa kiralıyormuş. Beni hep apartman sakinleri rahatsız ediyordu" diye konuştu.

"EVİMİ YAKAR KORKUSUYLA KAPIYI SÖKTÜM"

Hacer Kondu'nun geçmişte ayrıldığı evleri yaktığını, çelik kapıyı da bu sebeple söktürdüğünü söyleyen Mikail Dede, "Ben bu kadının geçmişte taşındığı evleri yaktığını duydum. Bu sebeple korkudan, evimi yakarsa hemen müdahale edilsin diye kapıyı söktüm. Tüm buradaki insanlar ondan şikayetçi. Ben de bu evimi kiraya verip başka yerde kirada oturuyorum. Oradaki ev sahibimi mağdur etmeyim diye kızımın dershane parasını yatıramadım. Ben mağdur oldum" dedi.

"KIZIMIN KORKUDAN SÜTÜ KESİLDİ"

Apartman sakinlerinden Elif Avuçcu ise Kondu'nun üst katında oturan kızı Özgenur Özdemir'in yeni doğum yaptığını ve korkudan sütünün kesildiğini söyledi. Avuçcu, "Her gün bu kiracıya birileri geliyor. İçiyorlar ve küfür edip bizim evlerimize tırmanıyorlar. Benim kızımın sütü kesildi. Bizim evimizin elektriğini kaçak kullanıyor. Biz şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan apartman yönetim kurulu da karar alarak Hacer Kondu'yu evden çıkartmak için girişimlere başladıklarını söyledi.

(Umutcan İşledici - İHA)

YORUMLAR
500
Kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi: Evi fuhuş için başkalarına kiralıyor Kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi: Evi fuhuş için başkalarına kiralıyor Adana'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Adana'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Sarıçam, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi konuştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:52 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:44 GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, "Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" pankartı
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 15:20:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş