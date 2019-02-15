Son Dakika Haberleri: Adana'da Kırsalda Yaşayanlar İçin Mobil Kuaför Hizmeti

Adana'da Kırsalda Yaşayanlar İçin Mobil Kuaför Hizmeti

1 saat önce

ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından mobil kuaföre dönüştürülen otobüs, kırsalda yaşayanlara bakım hizmeti vermeye başladı.

Adana'da Kırsalda Yaşayanlar İçin Mobil Kuaför Hizmeti, System.String[]
ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından mobil kuaföre dönüştürülen otobüs, kırsalda yaşayanlara bakım hizmeti vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarlanan mobil kuaförün ilk durağı Yüreğir ilçesindeki Çelemli Mahallesi oldu. Araca ilişkin bilgiler aktaran Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fatih Karayandı, modern bir kuaför salonundaki tüm imkanların mobil araçta bulunduğunu kaydetti. Mobil kuaförün kadın ve erkek olmak üzere 2 bölümden oluştuğunu belirten Karayandı, "Aracımız ücra köşelerde yaşam mücadelesi veren, kuaför hizmetine ulaşamayan engelli, yaşlı veya sağlıklı insanlara ücretsiz hizmet için yola çıktı. Bu araç bir başlangıç, inşallah sayısını daha da artırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar da kuaför hizmetinin ayaklarına gelmesinden memnun olduklarını bildirdi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:03 Kaynak: DHA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kuaför, Adana, Ekonomi
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