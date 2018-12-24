Adana'da Kış Aylarında Yaşanan Hava Kirliliği Havadan Görüntülendi

Adana'da kış aylarında yaşanan hava kirliliği havadan görüntülendi Adana'da kış aylarında yaşanan hava kirliği alarm veriyor Adana Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Kenan Doğan: "Adana'da partikül maddede 125 defa limit aşımı yaşandı" "Kentin güney bölgelerinde doğal gaz teşviki...

Adana'da kış aylarında yaşanan hava kirliliği havadan görüntülendi

Adana'da kış aylarında yaşanan hava kirliği alarm veriyor

Adana Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Kenan Doğan: "Adana'da partikül maddede 125 defa limit aşımı yaşandı"

"Kentin güney bölgelerinde doğal gaz teşviki ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmalı"



ADANA - Adana'da imar sorunları sebebiyle doğalgaza geçemeyen mahallerde tüketilen katı yakıt ve kömür yüzünden ortaya çıkan hava kirliliği, kış aylarında yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte partikül madde oranında şu ana kadar 125 kez limit aşımı yaşandığına dikkat çeken Adana Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Kenan Doğan, "Hava kirliliğinin önlenmesi adına bu bölgelerde doğal gaz teşviki ve doğal gazın yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmalı" çağrısında bulundu.

Adana'da imar sorunları sebebiyle halen konutların yarısından çoğunun doğalgaz kullanımına geçememesi, kış aylarında hava kirliliğinin alarm vermesine yol açıyor. Kentte katı yakıt tüketilen Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinin büyük bölümü başta olmak üzere D-400 Karayolu'nun altında kalan güney mahalleleri ve Seyhan ilçesinin Gürselpaşa, Fevzipaşa, 2000 Evleri, Fatih mahallerinin yer aldığı bölgelerde soğuk kış geceleri hava kirliği yüzünden yoğun sis oluşuyor.

Yaz aylarında tahıl hasadının ardından anız yangınlarının neden olduğu hava kirliliği ile karşı karşıya kalan Adanalılar, kışın gelmesiyle de akşam saatlerinde sobalardan çıkan yoğun dumanın etkisi altında adeta nefes almakta zorlanıyor. Kentin üstünü örten ve görüş mesafesini bile düşürecek boyuta gelen hava kirliliği nedeniyle vatandaşların sağlığı da olumsuz etkileniyor. Uzmanlar, astım ve akciğer kanseri gibi rahatsızlığı olan vatandaşları hava kirliliğinden dolayı uyarırken, vatandaşlar da bu konuda yerel ve ülke yöneticilerinden çözüm bekliyor.

Adana'da partikül maddede 125 defa limit aşımı yaşandı

Adana'daki hava kirliliğiyle alakalı yapılan değerlendirmeleri aktaran Adana Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Kenan Doğan, "13 Aralık itibariyle aldığımız verilerde, partikül maddede bir kirlilik yaşandığını görmekteyiz. Hava KTS Değerlendirme Yönetmeliği'nde yıl boyunca partikül maddede 35 defa limit aşımı gerçekleşebileceği yer alıyor. Aldığımız verilerde bu limit değerin 125 defa aşıldığını görmekteyiz" açıklamasında bulundu.

Doğan, kentin güney bölgelerinde katı yakıt tercihinden dolayı hava kirliliğinin yaşandığını belirterek, "Adana'nın güney bölgelerindeki katı yakıt tercihinden dolayı yaşanan hava kirliliğinin önlenmesi adına o bölgelerde doğal gaz teşviki ve doğal gazın yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılabilir. Mevcut koşullarda insanların ısınmak için başka şansları yok" diye konuştu.

Partikül maddenin önemsenmeyecek, geçiştirilecek bir durum olmadığını ifade eden Doğan, "Partikül maddelerin içeriği, akciğer rahatsızlıkları ve kanser türlerine neden olabilecek yapıya sahip. Bu konuyla ilgili uzmanlar, hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde ve saatlerde risk grubu içerisinde bulunan vatandaşların dışarı çıkmamalarını dahi öneriyorlar. Kentin tamamı bu kirlilikten etkilendiği için kentin idarecileri Adana'nın daha yaşanılabilir bir duruma getirilmesi için gerekli çaba ve hassasiyeti göstermeli. Özellikle yeşil alanların tahribatı söz konusu. Kent merkezinde sadece mezarlıklarda yeşil alan kaldı" şeklinde konuştu.

Adana'da halen 559 bin su abonesine karşılık 135 bin civarında doğalgaz abonesi bulunuyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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