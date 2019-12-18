Adana'da kış tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da kış tedbirleri - Son Dakika

Adana'da kış tedbirleri

6 saat önce

Adana'da kış tedbirlerinin alınarak hazırlıklı olunması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Adana'da kış tedbirleri, System.String[]

Adana'da kış tedbirlerinin alınarak hazırlıklı olunması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.


Valilik toplantı salonunda düzenlenen, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısına Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Vali Yardımcısı Mustafa Aydın'ın, konu hakkında gerçekleştirilen çalışmalar ve alınan önlemler hakkındaki sunumuyla başlayan toplantıda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, "Ülke genelinde olduğu gibi Adana ve ilçelerinde meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi ve ivedi şekilde giderilmesinde, kurumlar arası koordinasyon büyük önem taşımaktadır. Adana Valiliği olarak, kış mevsimi dolayısıyla, eğitim, sağlık, altyapı, ulaşım, arama ve kurtarma gibi çeşitli konularda yaşanabilecek olayların önlenmesinde araç, gereç, ekipman ve uzman personel gibi konularda gerekli tüm çalışmalar titizlikle yapılmaktadır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın bu konuda üzerlerine düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getireceklerine inanıyorum" dedi.


Toplantıda, kışın il genelinde yaşanılabilecek kazaların veya meydana gelebilecek olumsuz olayların önüne geçilebilmesi için ilgili kurumlar tarafından alınacak tedbirler görüşüldü. Ayrıca toplantıda "AFAD Gönüllülük Kampanyası"nın önemi vurgulandı. Vatandaşlara e devlet şifresi ile 'turkiye.gov.tr' den başvuru yaparak, gonullu.afad.gov.tr den alacakları online eğitimle, olası bir afete hazırlıklı olmaları hususunda çağrı yapıldı ve kurum çalışanlarının da bu projeye önem vermeleri ve katılım sağlamaları istenildi.


Toplantı kurum amirlerince görüş ve önerilerin dile getirilmesiyle sona erdi. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski İçişleri Bakanı Ala'nın kütüğünü sorgulayan 3 kişiye 10 yıl hapis
Cinsel saldırıya uğrayan yaşlı kadın duruşma öncesi "Ben namusum için yaşarım" diyerek gözyaşı döktü Suriyeli aile, iki çocuğunu bir gün arayla feci şekilde kaybetti Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji'ni kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok

Son Dakika Haberleri
22:50 Fenerbahçe kupa yarışında tur atladı - Son Dakika
22:50 Nijerya'da maden ocağında göçük: 6 ölü - Son Dakika
22:48 YÖK, MYO müdürlerinin katılımı ile çalıştay yapacak - Son Dakika
22:48 Eskişehir'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
22:46 Akşener, Beşiktaş JK Başkanı Çebi'yi kabul etti - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:51:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da kış tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]