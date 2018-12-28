Adana'da Kısa Dönem Erler Yemin Etti

Adana
İl Jandarma
Komutanlığı'nda, 373. kısa dönem acemi askerler için yemin töreni düzenlendi.
Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra yemin eden 373. kısa dönem 210 askerlerden, dereceye girenlere diploma verildi.
İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ümüt Dedeoğlu, yaptığı konuşmada, ailelere çocuklarını yemin töreninde yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.
Dedeoğlu, kutsal görevini yerine getiren askerleri ağabey, arkadaş ve evlat olarak bağırlarına bastıklarını kaydetti.
Konuşmanın ardından Adana Büyükşehir Belediyesi
halk oyunları ekibi, gösteri sundu.
Gösterinin ardından bir grup asker de zeybek oynadı.
Askerler, sis kutusu eşliğinde tören yürüyüşü yaptıktan sonra aileleriyle hasret giderdi.