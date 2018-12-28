Son Dakika Haberleri: Adana'da Kısa Dönem Erler Yemin Etti

Adana'da Kısa Dönem Erler Yemin Etti

1 saat önce

Adana İl Jandarma Komutanlığı'nda, 373. kısa dönem acemi askerler için yemin töreni düzenlendi.

Adana'da Kısa Dönem Erler Yemin Etti, System.String[]
Adana İl Jandarma Komutanlığı'nda, 373. kısa dönem acemi askerler için yemin töreni düzenlendi.

Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra yemin eden 373. kısa dönem 210 askerlerden, dereceye girenlere diploma verildi.

İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ümüt Dedeoğlu, yaptığı konuşmada, ailelere çocuklarını yemin töreninde yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Dedeoğlu, kutsal görevini yerine getiren askerleri ağabey, arkadaş ve evlat olarak bağırlarına bastıklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından Adana Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi, gösteri sundu.

Gösterinin ardından bir grup asker de zeybek oynadı.

Askerler, sis kutusu eşliğinde tören yürüyüşü yaptıktan sonra aileleriyle hasret giderdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:14 Kaynak: AA

Jandarma, Adana, Güncel
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