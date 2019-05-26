Adana'da kısa süreli sevinç yerini göz yaşına bıraktı
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Spor Toto 1. Lig'de Play-off yarı final ikinci maçında Adana Demirspor, deplasmanda Hatayspor'a 4-3 yenilerek final şansını kaybederken, Adana'da da üzüntü ve gözyaşı vardı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:06 Kaynak: İHA
Spor Toto 1. Lig'de Play-off yarı final ikinci maçında Adana Demirspor
, deplasmanda Hatayspor
'a 4-3 yenilerek final şansını kaybederken, Adana'da da üzüntü ve gözyaşı vardı. Adana Büyükşehir Belediyesi
, Uğur Mumcu
Meydan'ına kurduğu dev ekranla Adana Demirspor - Hatayspor maçını sporseverlerle buluşturdu. Maça Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar
, Seyhan
Belediye Başkanı Akif Kemal Akay
ile binlerce Adana Demirspor taraftarı katıldı.
Karşılaşmayı büyük bir heyecanla izleyen Adana Demirspor taraftarı, maçın bitiş düdüğü ile birlikte ise adeta yıkıldı. Adana ekibinin maçı 4-3 kaybetmesiyle bir çok taraftar gözyaşlarına hakim olamayıp, finale çıkamadıkları için oturup ağladı.
Adana Demirspor'un üzüntülerini görüntüleyen basın mensupları ise bir taraftar tarafından saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan gazeteci zor anlar yaşarken, daha sonra emniyet güçleri tarafından güvenli bölgeye alındı. Saldırgan ise kalabalığın içerisinde izini kaybettirdi. - ADANA
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