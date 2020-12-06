Kadınlar evini, emlakçı iş yerini kumarhaneye çevirdi - Son Dakika

Kadınlar evini, emlakçı iş yerini kumarhaneye çevirdi

06.12.2020 10:05
Kadınlar evini, emlakçı iş yerini kumarhaneye çevirdi, System.String[]

Adana polisi pandemi döneminde kumar oynayanlara yönelik yaptığı çalışmada 503 kişiye 911 bin 700 lira para cezası uyguladı.

Adana polisi pandemi döneminde kumar oynayanlara yönelik yaptığı çalışmada 503 kişiye 911 bin 700 lira para cezası uyguladı. Polis, kadınlar tarafından bir evin, emlakçı tarafından da iş yerinin kumarhaneye çevrildiğini ortaya çıkardı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ev ve iş yerlerinde toplanan kişilerin sosyal mesafe kuralları ve sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettiği bilgisine ulaşınca harekete geçti. Polis, 23 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında, toplanılarak oyun oynandığı belirlenen 40 iş yerine baskın yaptı.

Operasyonda, 503 kişiye 'sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal'den 684 bin 450 TL, 'kumar oynamak'tan ise 227 bin 250 TL para cezası uygulandı. Polis, 40 iş yerini mühürledi, 11 iş yeri sahibine de idari işlem uyguladı. İş yerlerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız 2 tabanca, para değeri olan çok sayıda pul, poker masaları ve oyun kağıtlarına el koydu. Polis yaptığı operasyonda bir kadının evine iki masa koyarak kadınlarla birlikte kumar oynadığını tespit etti. Kadının ifadesinde kumar oynamadığını gün yaptıklarını öne sürdüğü öğrenildi. Polisin baskınları sırasında bir emlakçının da iş yerini kumarhaneye çevirdiği belirlendi.

-İHA-

Kadınlar evini, emlakçı iş yerini kumarhaneye çevirdi
Kadınlar evini, emlakçı iş yerini kumarhaneye çevirdi
Kadınlar evini, emlakçı iş yerini kumarhaneye çevirdi
Kadınlar evini, emlakçı iş yerini kumarhaneye çevirdi
Kadınlar evini, emlakçı iş yerini kumarhaneye çevirdi
Kadınlar evini, emlakçı iş yerini kumarhaneye çevirdi
Kadınlar evini, emlakçı iş yerini kumarhaneye çevirdi
Kadınlar evini, emlakçı iş yerini kumarhaneye çevirdi
Kadınlar evini, emlakçı iş yerini kumarhaneye çevirdi
Kadınlar evini, emlakçı iş yerini kumarhaneye çevirdi
Kadınlar evini, emlakçı iş yerini kumarhaneye çevirdi
Kadınlar evini, emlakçı iş yerini kumarhaneye çevirdi
Kadınlar evini, emlakçı iş yerini kumarhaneye çevirdi
Kadınlar evini, emlakçı iş yerini kumarhaneye çevirdi

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Aralık, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadınlar evini, emlakçı iş yerini kumarhaneye çevirdi - Son Dakika


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