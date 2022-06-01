Adana'da kitaba gizlediği uyuşturucuyu satan sanığa 15 yıl hapis cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde kitap arasına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli ceza verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık S.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki ikametinde, kendisinin parmak izi de tespit edilen kitap arasına gizlenmiş sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak, S.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını öne süren S.G, tahliyesi ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı S.G'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.