Adana'da kitaba uyuşturucu gizleyip satan sanığa 12 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
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Adana'da kitaba uyuşturucu gizleyip satan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

11.04.2022 13:08
Adana'da kitaba uyuşturucu gizleyip satan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

Adana'da, metruk bina içinde kitap arasına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'da, metruk bina içinde kitap arasına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde metruk bina içinde, H.S'nin parmak izi de tespit edilen kitap arasına gizlenmiş sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak, H.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık H.S, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürdü.

"Hakkımdaki iddialar asılsızdır." diyen H.S, tahliyesi ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı H.S'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kitaba uyuşturucu gizleyip satan sanığa 12 yıl 6 ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da kitaba uyuşturucu gizleyip satan sanığa 12 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
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