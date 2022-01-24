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Adana'da kız çocuğunu alıkoyup fuhşa zorladıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da kız çocuğunu alıkoyup fuhşa zorladıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı

24.01.2022 13:42
Adana'da kız çocuğunu alıkoyup fuhşa zorladıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı

Adana'da 15 yaşındaki kız çocuğunu evde alıkoyarak fuhşa zorladıkları ileri sürülen biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 15 yaşındaki kız çocuğunu evde alıkoyarak fuhşa zorladıkları ileri sürülen biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 15 yaşındaki Z.H, evde zorla alıkonularak fuhşa zorlandığı iddiasıyla polise ihbarda bulundu.

Bunun üzerine polis ekipleri, sokakta kendilerini bekleyen kız çocuğuyla adrese giderek kadın şüpheli İ.D. ile Ö.Y. ve M.K'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ruhsatsız silah ele geçirildi. Z.H. de Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çocuk, ifadesinde Ankara'dan ablasını ziyaret için Adana'ya geldiğini ve daha sonra buluştuğu kuzeni İ.D. ile arkadaşları Ö.Y. ve M.K. tarafından darbedilip başına silah dayanarak fuhşa zorlandığını iddia etti.

Z.H, ifadesinde sabah diğerlerinin uyumasını fırsat bilip evden çıkarak yoldaki börekçinin cep telefonundan polisi aradığını söyledi.

Gözaltına alınan üç zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan üç şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da kız çocuğunu alıkoyup fuhşa zorladıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı

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Yeşilyurt, Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kız çocuğunu alıkoyup fuhşa zorladıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da kız çocuğunu alıkoyup fuhşa zorladıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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