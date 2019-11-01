Adana'da Kızılay Haftası kutlandı

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay'ın dünyanın bir yerinde bir mazlumun sabah karnını doyururken başka bir coğrafyada geceyi aç geçirmesin diye yardımına koştuğunu söyledi.



Türk Kızılayı Adana Şubesi, Kızılay Haftası'nı Gençlik Meydanı'nda düzenlediği etkinliklerle kutladı.



Her yıl 29 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası etkinlikleri, Adana Büyükşehir Belediye Bandosu'nun gösterisiyle başladı. Vakıfbank Ortaokulu öğrencilerinin Kızılay temalı şarkılarıyla devam eden etkinlikte, Kızılay Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Aslan' da kendi yazdığı şiiri seslendirdi.



Etkinlikte konuşma yapan, Kızılay'ın altın madalya sahibi bağışçısı ve Türk Kızılayı Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Çetinkaya, "Dünyanın neresinde bir afet olsa mutlaka Kızılay oradadır. İhtiyaç sahiplerine maddi ve manevi yardım eder. Biz de Türk Kızılayı Adana Şubesi olarak 10 yıldır var gücümüzle hizmet etmeye çalışıyoruz. Adanalılar sayesinde memleketimiz, Türkiye de kan alma da 1 numara oldu.Bu gurur ve başarı hepimizin. Ulu Önder'in vermiş olduğu Kızılay adını en yüksek yerlere getirip, bayrağımızı dalgalandıracağız" dedi.



Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise Kızılay'ın dil, din, ırk, mezhep ayırt etmeksizin nerede bir ihtiyaç sahibi varsa yanında olduğunu dile getirdi.



Saygılı, sözlerine şöyle devam etti:



"Biz Kızılaycılar renk körüyüz. Ayrımsız, hesapsız dokunuruz mazlumlara ve mağdurlara. Kızılay için güneş batmaz. Dünyanın bir yerinde bir mazlumun sabah karnını doyururken başka bir coğrafyada geceyi aç geçirmesin diye yardımına koşar. Ecdadımızdan ve 82 milyondan aldığımız güçle Türkiye'nin merhamet çınarı Kızılay'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz."



Ramazan Saygılı, 18-50 yaş arasındaki tüm vatandaşları kan ve kök hücre bağışı yapmaya davet etti. Etkinlik sonunda Saygılı, Kızılaycılık eğitimi alanlara katılım belgelerini verdi. Kızılay'ı anlatan etkinliklerin yapıldığı kutlamaların sonunda katılımcılara çam fidanı ve aşure dağıtıldı. - ADANA