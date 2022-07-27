Kapısı açık yolcu taşıyan 85 dolmuşa ceza yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kapısı açık yolcu taşıyan 85 dolmuşa ceza yağdı

27.07.2022 11:01
Kapısı açık yolcu taşıyan 85 dolmuşa ceza yağdı

Adana'da klima açmamak için kapı açık yolcu taşıyan 85 toplu taşıma aracına para cezası kesildi.

Adana'da klima açmamak için kapı açık yolcu taşıyan 85 toplu taşıma aracına para cezası kesildi.

Adana'da son zamanlarda vatandaşlar tarafından toplu taşıma araçlarının klimayı açmayıp hareket halindeyken kapı açık olarak yolcu taşındığı ihbarı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Trafik polisleri belirlenen adreslerde bekleme yaparak toplu taşıma araçlarını denetledi. 18-24 Temmuz tarihleri arasında yapılan bu denetimlerde klima kullanmayarak kapı açık yolcu taşıyan 85 toplu taşıma aracı tespit edildi. Polis, 462 toplu taşıma aracı denetlerken, bu araçlara çeşitli miktarlarda 516 trafik cezası düzenledi. Polisin denetimleri devam ediyor. - ADANA

YORUMLAR
500
Adana'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı denetim yaptı Adana'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı denetim yaptı Sulama kanalındaki metal kapakları çalan hırsızlar suçüstü yakalandı Sulama kanalındaki metal kapakları çalan hırsızlar suçüstü yakalandı
Kaynak: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapısı açık yolcu taşıyan 85 dolmuşa ceza yağdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:50 Fed'in faiz kararları bekleniyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum
10:38 Ünlü oyuncu Deniz Baysal, müzisyen eşi Barış Yurtçu ile aşk tazeledi
10:37 Arda Turan'dan önemli açıklamalar! Kariyeri sona mı eriyor?
10:28 Rekabet Kurulu, Sahibinden.com'a soruşturma başlattı
10:22 Rusya azaltacağını açıkladı! Avrupa'da gaz fiyatları rekora koştu
10:22 Sarıyer'de sürücü park halindeki araçlara çarptıktan sonra yardım için gelen araca çarparak durabildi
10:06 Gönül Dağı dizisiyle tanınan Hazal Çağlar'dan mini etekli paylaşım
10:04 Şehitlerimizin intikamı alındı! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
09:59 CHP'li Ekrem İmamoğlu: İnancım gereği Diyanet İşleri başkanını kabul etmiyorum
09:50 Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydan meydana geldi! Binalarda büyük hasar oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 11:01:50. #1.12#
SON DAKİKA: Kapısı açık yolcu taşıyan 85 dolmuşa ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement