Klima montajı yaparken 5. kattan düştü - Son Dakika
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Klima montajı yaparken 5. kattan düştü

11.08.2022 17:04
Klima montajı yaparken 5. kattan düştü

Adana'da klima montajı yapan bir işçi 5. kattan düşerek ağır yaralandı.

Adana'da klima montajı yapan bir işçi 5. kattan düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerine arkadaşıyla giden Oğuzhan Aşçılar, 5. katta klima dış ünitesin montajı için binanın dış cephesindeki boşluğa geçti. Montaj için bir sandalyenin üstüne çıkan Aşçılar, dengesini kaybederek 5. kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yaralı Aşçılar'ı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı. - ADANA

YORUMLAR
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Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum Annesinin kebapçıya bıraktığı çocukları babası istemedi Annesinin kebapçıya bıraktığı çocukları babası istemedi
Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Klima montajı yaparken 5. kattan düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Klima montajı yaparken 5. kattan düştü - Son Dakika
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