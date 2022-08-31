Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi 'nde meydana geldi. İddiaya göre, G.S. isimli şüpheli bir müstakil evin damına klima motoru çalmaya çıktı. Damda dengesini yitiren G.S. aşağı düştü. Evinde tek yaşayan kadın, çatısından birinin düştüğü fark etmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan G.S'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Gözaltına alınan şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürülecek. - ADANA

Kaynak: İHA

Sümer Mahallesi, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hırsızlık için çıktığı evin damından düştü - Son Dakika

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