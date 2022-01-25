Adana'da klima tamircisinin silahla yaraladığı aynı aileden 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti - Son Dakika

Adana'da, klima tamircisinin daha önce bakım için gittiği evde kendisini hırsızlıkla suçladıkları iddiasıyla tartışarak silahla yaraladığı aynı aileden 3 kişiden 1'i yaşamını yitirdi.

Merkez Seyhan ilçesinde 19 Ocak'ta klima tamircisi Murat T'nin evde tartıştıktan sonra sokakta tabancayla yaraladığı baba İbrahim K. (43) tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İbrahim K'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

Olay

Denizli Mahallesi'nde 19 Ocak'ta silahla ateş açılması sonucu İbrahim K. ve eşi Hayat K. (45) ile oğulları Şehmus C.K. (18) yaralanmıştı. Yaralılardan Hayat K. ile oğlu Şehmus C.K. tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Polis ekiplerince yakalanan Murat T'nin, daha önce çiftin evine klima bakımı için gittiği ve burada cihazın bir parçasını çaldığı iddiasıyla tartıştığı İbrahim K. tarafından darbedildiği ileri sürülmüştü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Murat T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.