Adana'da Klimanın İcat Edilişinin 121. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Adana'da Klimanın İcat Edilişinin 121. Yıl Dönümü Kutlandı

19.07.2023 14:43

Adana'da hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması üzerine bir grup vatandaş, klimanın icat edilişinin 121. yıl dönümü nedeniyle Amerikalı mühendis Willis Haviland Carrier anısına tatlı dağıttı. Carrier için dua edenlerden Mehmet Saygın, klimanın olmaması durumunda yaşanacak sıkıntılara dikkat çekerek, klimanın adeta bir mucize olduğunu belirtti.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Adana'da bir grup vatandaş, klimanın icat edilişinin 121. yıl dönümü nedeniyle Amerikalı mühendis Willis Haviland Carrier anısına tatlı dağıttı. Carrier için dua edenlerden Mehmet Saygın, "Klima olmasaydı çok sıkıntı yaşardık, uyuyamazdık" dedi.

Adana'da klimayı icat eden ABD'li mühendisin anısına tatlı dağıtıldı

KLİMALAR SAYESİNDE NEFES ALABİLİYORLAR

Afrika ve Basra sıcak hava ataklarının ardından üçüncü sıcak hava dalgasının beklendiği günlerde Adana'da gölgede 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Yaz ayını bölgedeki serin yaylalarda veya yazlıklarda geçirme imkanı olanlar kentten ayrıldı. İmkanı olmayanlar ise mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayarak ev ve iş yerlerindeki klimalar sayesinde serinliyor. Bir grup vatandaş, 17 Temmuz 1902 yılında icat edilen klimanın Amerikalı mucidi mühendis Willis Haviland Carrier'i anmak için Çukurova ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda bölgedekilere kaymaklı kadayıf dağıttı.

Adana'da klimayı icat eden ABD'li mühendisin anısına tatlı dağıtıldı

FOTOĞRAFININ ÖNÜNDE DUA ETTİLER

Carrier'in fotoğrafının bulunduğu pankartı görüp, klimanın icadının 121'inci yılında ünlü mucide dua eden edenler, dünyanın en önemli buluşlarından birine imza attığını söyledi. Klimanın icadının adeta bir mucize olduğunu söyleyen Mehmet Saygın, "Özellikle Adana halkının gerçekten klimaya çok ihtiyacı var. Böyle bir icadı yaptığı için Allah kendisinden razı olsun. Klima olmasaydı çok sıkıntı yaşardık, yatamazdık, uyuyamazdık" dedi. Saygın, tatlı dağıtan vatandaşlara da teşekkür etti.

Adana'da klimayı icat eden ABD'li mühendisin anısına tatlı dağıtıldı
Kaynak: DHA
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Afrika, Basra, Adana, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Klimanın İcat Edilişinin 121. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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