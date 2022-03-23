Adana'da kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadına ceza verilmedi - Son Dakika
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Adana'da kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadına ceza verilmedi

23.03.2022 13:37
Adana'da kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadına ceza verilmedi

Adana'nın Kozan ilçesinde, aralarında çıkan bıçaklı kavgada kendisini yaraladığını ve balkondan atmaya çalıştığını iddia ettiği kocasını öldürdüğü öne sürülen tutuklu kadın hakkında cezaya yer olmadığına hükmedildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, aralarında çıkan bıçaklı kavgada kendisini yaraladığını ve balkondan atmaya çalıştığını iddia ettiği kocasını öldürdüğü öne sürülen tutuklu kadın hakkında cezaya yer olmadığına hükmedildi.

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, kocası Osman Efeoğulları'nı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu Öznur Efeoğulları ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık Öznur Efeoğulları, savunmasında, kocasının alkollü şekilde kendisine bıçakla saldırdığını, ardından da kendisini evin balkonundan atmaya çalıştığını ileri sürerek, "Olayda sadece canımı kurtarmak için hareket ettim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "hukuka aykırı şekilde kendisine yönelik hayat ve vücut bütünlüğüne saldırı" nedeniyle sanığa ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Heyet, Öznur Efeoğulları'nın tahliye edilmesini de kararlaştırdı.

Kozan M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilen ve yakınları tarafından karşılanan Öznur Efeoğlulları, gazetecilere, cezaevinden çıktığı için mutlu olduğunu belirterek "Adalet yerini buldu." dedi.

Tufanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Öznur Efeoğulları ile alkollü olduğu ileri sürülen kocası Osman Efeoğulları arasında, geçen yıl 20 Ekim'de tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çift arasındaki bıçaklı kavgada kadın yaralanmış, kocası hayatını kaybetmişti. Eşinin kendisini bıçaklayıp balkondan aşağı atmak istediğini öne süren Öznur Efeoğulları tutuklanmıştı. Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlanmış, Öznur Efeoğulları'nın suçu "ağır tahrik" altında işlediği iddianamede belirtilmişti.

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Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadına ceza verilmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadına ceza verilmedi - Son Dakika
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