Adana'da kocasını bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın yakalandı - Son Dakika

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Yurt Mahallesi'nde İ.E, henüz belirlenemeyen nedenle kocası O.E'yi bıçakla yaraladı.

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