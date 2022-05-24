Kocasını bıçakladığı ileri sürülen kadın serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocasını bıçakladığı ileri sürülen kadın serbest bırakıldı

24.05.2022 09:53

Adana'da tartıştığı eşini darbederek bacağından bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, serbest bırakıldı.

Adana'da tartıştığı eşini darbederek bacağından bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, serbest bırakıldı.

Dün gece Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde kocası Hacı P'yi darbederek bacağından bıçakladığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan A. P, işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen A.P, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 Mayıs gecesi Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi Amirliği'ne yaralı olarak gelen Hacı P, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan araştırmada Hacı P'nin karısı A.P. ile yaşadığı tartışma sonucu çıkan kavgada eşi tarafından darbedilip bacağından bıçaklandığını tespit edilmiş, şüpheli A.P. gözaltına alınmıştı.

Öte yandan olayda yaralanan Hacı P'nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Kocasını bıçakladığı ileri sürülen kadın serbest bırakıldı
Kocasını bıçakladığı ileri sürülen kadın serbest bırakıldı
Kocasını bıçakladığı ileri sürülen kadın serbest bırakıldı
Kocasını bıçakladığı ileri sürülen kadın serbest bırakıldı
Kocasını bıçakladığı ileri sürülen kadın serbest bırakıldı
Kocasını bıçakladığı ileri sürülen kadın serbest bırakıldı

YORUMLAR
500
Dayakçı kocasını keser sapıyla dövüp, bıçakladı Dayakçı kocasını keser sapıyla dövüp, bıçakladı Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Kaynak: AA

Adana Adli Tıp Birimi, Gürselpaşa Mahallesi, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasını bıçakladığı ileri sürülen kadın serbest bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:55 Minübüs hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi
09:51 Bebeğini emziren kadın bir saniye düşünmeden kazı öldürmeye çalışan kartalı böyle kovaladı
09:44 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'dan açıklama geldi: Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum
09:40 Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert sözler: FETÖ'nün medya ayağının en büyük sözcüsü sendin! İnşallah Allah senin gibileri basından temizler!
09:26 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ender ve Yıldız Handan'a nasıl bir oyun hazırladı?
09:23 Günübirlik kiralık dairede tüyler ürperten ölüm! 17 yaşındaki Rabia camdan düştü
09:11 Polisin darp ettiği eylemcinin davası 7 yıl sonra sonuçlandı: Devlet, 90 bin TL tazminat ödeyecek
09:07 Kılıçdaroğlu, 248 belediye başkanı ile Van'a gidiyor
09:01 Resmi Gazete'de Milli Uzay Programı Strateji Belgesi konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı
08:59 2 ay önce otobüsü taşlı saldırıya uğramıştı, bu kez de İETT şoförü bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 10:03:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kocasını bıçakladığı ileri sürülen kadın serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement