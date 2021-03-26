Adana'da kocasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'da, kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Fikriye Ö, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, tarafların avukatları ile Adana Kadın Platformu üyesi avukatlar da hazır bulundu.

Mahkemede, öldürülen Hakan Ö'nün cep telefonu içeriğine ilişkin bilirkişi raporu hazırlandığı, rapora göre, maktulün silah ve bıçaklarla çekilmiş fotoğrafları ile karısının darbedildiğinin yer aldığı görsellerin telefon hafızasında bulunduğu bildirildi.

Fikriye Ö. bilirkişi raporunun okunmasının ardından söz alarak, "Maktul bana psikopatça davranırken gülüyordu. Bana zarar verirken zevk alıyordu. Sürekli insanlara çatıyordu." iddiasında bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ancak Fikriye Ö'nün evlilik süresince eziyete uğraması ve eylemi tahrik altında gerçekleştirmesi nedeniyle cezada "haksız tahrik" indirimine gidilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan Fikriye Ö, "Ben öldürmedim. Bir insan kendi kendine zarar verirken beni de buraya düşürdü. Bunu da göz önünde bulundurun." ifadesini kullandı.

Sanık avukatlarının, mütalaaya ilişkin savunma hazırlama talebi üzerine mahkeme heyeti, Fikriye Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'nde, geçen yıl 3 Eylül'de kocası Hakan Ö'yü pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen Fikriye Ö. tutuklanmıştı.