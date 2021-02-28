Son dakika haberi! Kocasının muhtemel saldırısından KADES ile kurtulan kadın yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kocasının muhtemel saldırısından KADES ile kurtulan kadın yaşadıklarını anlattı

28.02.2021 10:17

Son dakika haberi... Adana'da, tartıştığı kocası tarafından ölümle tehdit edilen ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) sayesinde kurtulan Raziye Y, "O silahla uğraşırken ben telefonumu elime alıp KADES uygulamasına girdim ve polis geldi.

Adana'da, tartıştığı kocası tarafından ölümle tehdit edilen ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) sayesinde kurtulan Raziye Y, "O silahla uğraşırken ben telefonumu elime alıp KADES uygulamasına girdim ve polis geldi." dedi.

Raziye Y, merkez Yüreğir ilçesindeki evlerinde 23 Şubat'ta kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle yakalanan ve 24 Şubat'ta tutuklanan kocası Nuri Y. ile yaşadıklarını ve muhtemel saldırıdan nasıl kurtulduğunu gazetecilere anlattı.

Olay günü kahvaltı hazırladığı sırada eşiyle kredi kartı borcu nedeniyle tartıştıklarını belirten Raziye Y, tartışma sırasında Nuri Y'nin balkona yönelip sepetten havluya sarılı silah çıkardığını gördüğünü söyledi.

Raziye Y, silahı görünce korktuğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bağırmaya başladım. 10 yaşındaki kızımız çıktı ve babasının eline yapışarak, 'Baba yapma ne olursun, annem ölecek biz öleceğiz, yapma.' dedi. Ben cep telefonuma KADES programını indirmiştim. O silahla uğraşırken ben telefonumu elime alıp KADES uygulamasına girdim. Sonrasında polislerin geleceğini fark edince dama kaçıp silahını sakladı. O esnada polis geldi ve kendisini bularak götürdü. Ardından da silahı buldular."

Olayın geçmişi

Atakent Mahallesi'ndeki evlerinde, 23 Şubat'ta Raziye Y. ile eşi Nuri Y. arasında kredi kartı borcu yüzünden çıkan tartışma sırasında Nuri Y'nin hakarette bulunduğu ve tabancasını çıkartarak karısını öldürmekle tehdit ettiği öne sürülmüştü.

Olayın bildirilmesi üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri adrese giderek zanlıyı apartmanın çatısında yakalamıştı. Ekipler, yaptığı aramayla şüphelinin sakladığı iddia edilen tabancayı da bulmuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuri Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Son dakika haberi! Kocasının muhtemel saldırısından KADES ile kurtulan kadın yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberi! Kocasının muhtemel saldırısından KADES ile kurtulan kadın yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberi! Kocasının muhtemel saldırısından KADES ile kurtulan kadın yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberi! Kocasının muhtemel saldırısından KADES ile kurtulan kadın yaşadıklarını anlattı

Yüreğir, Silah, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kocasının muhtemel saldırısından KADES ile kurtulan kadın yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


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