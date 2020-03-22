Adana'da kol saati operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kol saati operasyonu - Son Dakika

Adana'da kol saati operasyonu

18 dakika önce

Adana'da kol saati operasyonu Adana'da piyasa değeri 662 bin lira olan bin 15 adet kaçak kol saati ele geçirildi Adana'da, piyasa değeri 662 bin lira olan bin 15 adet kaçak kol saati ele geçirildi.

Adana'da kol saati operasyonu

Adana'da piyasa değeri 662 bin lira olan bin 15 adet kaçak kol saati ele geçirildi

ADANA - Adana'da, piyasa değeri 662 bin lira olan bin 15 adet kaçak kol saati ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ve Seyhan ilçesinde kaçak kol saati olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine iki ayrı adrese yaptığı operasyonda piyasa değeri 662 bin lira olan bin 15 adet kol saati ele geçirdi.

Olayla ilgili E.İ.K ve U.Ö. gözaltına alındı.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da kol saati operasyonu

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:35 Kaynak: İHA

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