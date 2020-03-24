Adana'da kolonya içen kişi öldü - Son Dakika
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Adana'da kolonya içen kişi öldü

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kolonya içen kişi hayatını kaybetti.

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde kolonya içen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sarısakal Mahallesi'ndeki evinde kolonya içen Vasfi Muhacir (52), bir süre sonra fenalaştı.

Eşinin ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Muhacir, kurtarılamadı.

Muhacir'in cesedi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:28 Kaynak: AA

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